A TV2 sztárja megmutatta izmos felsőtestét

Oczella Eszter neve sokaknak ismerős lehet, aki követte a TV2 Totem című műsorát, de sokan a színész, Baronits Gábor párjaként is ismerhetik. Azonban azt kevesen tudják, hogy a sportoló már több testépítő világbajnokságon is részt vett már. Így Eszter gyakran áll a bikiniben színpadon, hogy a szakmai zsűri szemügyre vegye az edzések eredményét.

Nem csak sportolóként, de modellként is megállná a helyét Oczella Eszter Fotó: Instagram

Nemrég egy különleges képet rakott ki, ahol Eszter hosszú nadrágban de felső nélkül mutatta meg magát, miközben kezével takarja magát. Mint a Mr. Olympián a szakértők, most mi is szemügyre vehetjük izmos, tónusos hátát, ami egy biológia tankönyvben is megállná a helyét. Természetesen a komment szekció sem maradt üresen, rengetegen elismerően nyilatkoztak Eszterről.

„Van egy kis hát az izmodon” – írta egy vicces kedvű kommentelő.

Nem féltékeny típus Oczella Eszter

A sportoló nemrég a TV2 Szerencsekerék műsorában, ahol Baronits Gábor exével is találkozott, hiszen a műsor szerencselánya, Sydney van den Bosch volt Gábor korábbi párja. Esztert persze ez nem zavarta a felvétel során, mert saját bevallása szerint sem egy féltékeny típus.

Nem vagyok egy »exutáló«, miért kéne zavarnia, hogy évekkel ezelőtt, huszonévesen kivel járt a párom? A saját volt barátaim közül is van, akivel jóban vagyok, szerintem ez így normális. Sydney-t kedves, értelmes lánynak gondolom, sőt, a Magyarország Szépe kapcsán annak idején találkoztunk is

– mesélte korábban a Metropolnak Eszter.