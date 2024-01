Mindenki csak ámul: megmutatta bomba alakját a 75 éves Ungár Anikó

Nehéz elhinni, de Ungár Anikó a minap már a 75. születésnapját ünnepelte, ez azonban egyáltalán nem látszik a bomba formában lévő bűvészen.

Ungár Anikó a héten lett 75 éves Fotó: TV2

A jeles nap alakalmából a Mokka stábja is felkereste Ungár Anikót, akit a műsor riportere éppen edzés közben kapott mikrofonvégre. Az ország egyik legismertebb és legszexibb bűvésze mindig is fontosnak tartotta a testmozgást, amiről még 75 évesen sem hajlandó lemondani, és el is árulta, hogy miért.

Én azt gondolom, a fizikai megterhelés jó értelemben véve stimulál szellemileg, érzelmileg, és hát nyilván az a jóléti érzet, hogy te rendben vagy önmagaddal

– mesélte Anikó a TV2-nek, aki azt is elmondta, hogy sikerként éli meg azt, hogy ennyi idősen is aktív szakmailag, hiszen a mai napig hívják fellépésekre.

Én nagyobb sikernek élem meg azt, hogy 70 fölött talált meg engem egy pár olyan inspiráció, mint például a rádiózás, ahol kéthetenként riportokat csinálok, a másik pedig, hogy a jelmeztervezést kezdtem el, azt is véletlen

– mondta bűvész, majd még hozzátette: