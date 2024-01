Tizenkét éve boldog a feleségével a magyar mulatóskirály, most elárulta a titkát

Kis Grófo igazán szerencsésnek mondhatja magát, hiszen gyönyörű családdal büszkélkedhet. Immáron 12 éve, hogy egy párt alkot a feleségével, Tündivel, aki három gyermekkel is megajándékozta az ország Bulibáróját.

Kis Grófo elárulta 12 éve boldog házassága titkát (Fotó: Bors)

Kis Grófo elárulta a Metropolnak a boldogságuk titkát, vagyis, hogy mi a jó házasság receptje.

„Mindennek az alapja a tisztelet és a megértés, és természetesen az alázat. Mármint a szeretet mellett.”

Mi úgy vagyunk vele Tündével, hogy elhatározzuk, egymással szeretnénk leélni az életünket. Ez egy döntés és egy szövetség köztünk.

„Türelem is kell hozzá természetesen, hogy amikor a társunk épp fáradtabb vagy rosszkedvű, akkor is ott legyünk mellette” – kezdte a Metropolnak Grófo, aki nem is olyan régen költözött át a családjával Szolnokról a fővároshoz közeli Biatorbágyra.

Egy rendezvényen ismerkedtek meg

Kis Grófo azt is elárulta, hogy egy családi rendezvényen pillantotta meg először Tündét, amin még édesapjával, a 2020-ban elhunyt Nagy Grófóval vett részt. Ekkor még semmi sem történt kettejük között, ám a második találkozásnál már érezték azt a bizonyos szikrát, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy két ember egymásba szeressen.

„Először nagyon sok ember volt körülöttünk, de a második alkalommal már tudtunk beszélgetni Tündivel.”

Egymás szemébe néztünk, és tudtuk, együtt szeretnénk leélni az életünket

– árulta el a Metropolnak az énekes, aki nemrég a Hot! magazinnak azt nyilatkozta, gyerekek nélkül el se tudná képzelni az életét.

Van, amikor többet látnak a tévében, mint élőben, de pontosan tudják, hogy ez ezzel jár.

„A nyár a leg­pör­gő­sebb időszak a fellépések terén. Ahhoz, hogy jól éljünk és a hallgatókat kielégítsük az én »mulatási« produkciómmal, meg kell hozni ezt az áldozatot. Amióta Budapest mellé költöztünk, tudok velük minőségi időt tölteni, amit pár évvel ezelőtt nem mondhattam volna el.”

Akkor volt egy beszélgetésünk a családdal, miszerint jó az, amit csinálok, de kérdés, hol van ebben a család. Abszolút igazuk volt!

„Ott átértékeltem sok mindent. Ezért kell egy jó társ, egy jó feleség, aki a nehéz időszakokban is a férje mellett áll” – magyarázta a mulatós zene királya.