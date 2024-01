Egy napon született Szécsi Pál, és az utódjának tartott Pál Dénes

Immár több, mint 10 éve lett „Magyarország Hangja” az akkor még a húszas éveinek elején járó miskolci fiú, Pál Dénes, akit már akkor sokan Szécsi Pál utódjaként emlegettek. Pár évvel később pedig, az akkori Sztárban Sztár szereplés okán már nem is lehetett más a vélemény: Pál Dénesben született újra Szécsi Pál. Az pedig csodával határos egybeesés, hogy mindkét énekes ugyanazon a napon született.

Pál Dénes 2014-ben nyerte meg a Sztárban Sztár versenyét. (Fotó: Kiss Krisztina)

Pál Dénes eddigi énekesi karrierje során megannyi alkalommal találkozott Szécsi Pál örökségével, énekelte dalait, mi több, a Sztárban Sztár műsorában még a bőrébe is bújt és olyan hitelesen énekelte a Karolinát, hogy sokan kijelentették: Pál Dénesben született újjá Szécsi Pál.

Szívesen éneklem a dalait és óhatatlan, hogy ilyenkor igyekszem egy kicsit átlényegülni, olyanná válni, mint korának talán legnagyobb sztárja

– meséli Pál Dénes. Szécsi Pál egyénisége, sármja és hangja több millió ember szívét hódította meg, örvényként szippantotta be rajongóit, nem csoda, ha a ma előadóit is elvarázsolja, ha előveszik a legnagyobb slágereket, mint a Két összeillő ember, a Gedeon bácsi, az Egy szál harangvirág és a többi örökzöld.

Szécsi idén lenne 80 éves, ez alkalommal egy nagyszabású emlékkoncertet tartunk a Budapest Arénában, ahol kiváló társaimmal, Miller Zoltánnal, Nagy Sándorral és Serbán Attilával felidézzük a fiatalon elhunyt énekes legnagyobb, legismertebb dalait

– mondja Dénes. „Ráadásul márciusban, pontosabban március 10-én, ami nagyon közel van Szécsi Pál születésnapjához, március 19-hez, ami egyben az én születésnapom is” – tette hozzá az énekes. „Persze ebből még nem kell messzemenő következtetésekre jutni hisz’ mondjuk Bruce Willis és Kabos Gyula is ezen a napon született, és elég nehéz szoros párhuzamot vonni közöttük” – mondja nevetve Pál Dénes, aki - azért lássuk be - inkább hasonlít Szécsi Pálra, mint Kabos Gyulára.