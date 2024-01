„Elmentél tőlünk, csak az emléked van velünk” – Fájdalmas sorokkal búcsúzik édesapjától Dobos Attila lánya

Dobos Attila aktív éveiben több slágert írt, mint a Mama, az Isten véled édes Piroskám vagy a Kövek a víz parton. A zeneszerzőnek kalandos élete volt, hiszen amellett, hogy négyszer megnősült, Németországban is élt. Legutolsó házasságából három gyermeke is született, de sajnos az a kapcsolata végül zátonyra futott. Pár évvel halála előtt ismerte meg utolsó menyasszonyát, Hatvaniné Erzsót, aki a végsőkig mellette állt, ápolta és támogatta szerelmét.

Dobos Attila és Erzsó úgy érezte, hogy kapcsolatuk az égben köttetett Fotó: TV2

Dobos Attila gyermekei közül Mimi, Attila és Mercédesz is zenét tanult már egészen kiskorukban. Mercédesz pedig édesapjuk nyomdokaiba lépett és két évvel a legendás zeneszerző halálának évfordulóján, első dalát be is mutatta a nagyközönségnek.

Elmentél tőlünk, csak az emléked van velünk Hiányzik az eltöltött idő, nélküled minden más Csak a zenét halljuk és te jutsz róla eszünkbe, Minden elment, csak a szél fújását halljuk már

– énekli a fiatal lány a fájdalmas sorokat, amit édesapja emlékének ajánlott.

Dobos Attila örökségét igyekszik életben tartani

Dobos Attila utolsó szerelme, Hatvaniné Erzsó minden egyes nap megemlékezik egykori társáról. Ugyan már két év eltelt, de még mindig nehéz számára elfogadni azt a tényt, hogy többet nem lehet párjával. Ezért lett az életcélja Attila zenei és szellemi örökségének életben tartása.

„Még mindig nagyon nehéz nélküle, de már eljutottam arra a pontra a gyászfeldolgozásban, hogy nem sírok mindennap. Az igazság, úgy hiszem, abban rejlik, hogy az embernek kell hogy legyen egy célja egy ilyen tragédia után, hogy tovább tudjon folytatódni az élete és ne roskadjon bele a gyászba. Az én célom az, hogy Attila emlékét és zenei örökségét fenntartsam” – mondta szerelme halálának évfordulóján Erzsó, aki még egy könyv megírásán is dolgozik, de nincs könnyű dolga a megjelentetéssel kapcsolatban, ugyanis nem talált olyan szponzorokat, akik támogatnák a könyv megjelentetésében.