Újabb magyar sztárpár válik: megcsalás miatt ment tönkre a kapcsolat

Úgy tűnt, két kisfiuk kedvéért megpróbálja megmenteni kapcsolatát Ponekker Virág és férje, Ács Dániel, ám a lemezlovas egy friss posztban tudatta: külön utakon folytatják feleségével.

Pedig minden olyan szépen indult, mint egy tündérmesében. A gyönyörű és nem mellékesen nagyon tehetséges énekesnő beleszeretett az akkor már híres lemezlovasba. Ponekker Virág és Ács Dániel kapcsolata az első randi után nagyon beindult, rohamléptekkel lépte a szinteket. Hatalmas volt a szerelem, majd az influeszerként is népszerű barna szépség várandós lett. Megszületett első kisfiuk, Milán, majd két éve összeházasodtak, tavaly decemberben pedig világra jött második gyermekük, Levin. De az éjszakában Daniel Nike néven ismert és körülrajongott DJ nem elégedett meg ezzel a családi idillel és intim fotókat küldözgetett több hölgyrajongójának is. Miután sokadjára is lebukott, a kétgyermekes édesanya kiadta az útját.

A DJ az Instagram-oldalán vallotta be, hatalmasat hibázott, hiszen felesége a legsötétebb óráiban is mellette volt, végig támogatta a drogokról való leszokás közben is. Ő mégsem tudta ezt a hűséggel meghálálni, többször kikacsintott a kapcsolatból.

Úgy tűnt, az énekesnő megbocsátott csalfa párjának, ám a DJ új posztjában elárulta: nincs békülés, válnak.

„A válás miatt azt gondolom, nem mostanában lesz ilyen csúcskategóriás autóm" – írta fotójához a DJ, ahol egy A kategóriás verdával pózol. Egyik követője meg is jegyezte: pedig annyira drukkolt nekik.

„Nagyon kedves tőled, de sajnos nagyon távol vagyunk már egymástól minden tekintetben" – jött rá a válasz a Bors szerint.