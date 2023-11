Majka megható fotót posztolt, nagyon ritkán láthatjuk így

Majka a színpadon, és a televízióban is szinte folyamatosan jelen van. Elképesztően sikeres, jelenleg talán nincs is nála nagyobb sztár Magyarországon. Igazi véleményvezér, aki mindig kendőzetlen őszinteséggel osztja meg a gondolatait a világgal – nem egyszer keveredett már egészen komoly balhékba emiatt.

Majka / Fotó: Szabolcs László

Majka már hosszú ideje együtt van a Dundikaként is ismert Majoros Hajnival, akivel eddig két közös gyermekük született. Nagyon szeretik egymást, össze is házasodtak, és nagyon úgy tűnik, hogy igaz társak, akik örökké együtt maradnak.

A rappert csak ritkán láthatjuk családi közegben, hiszen legtöbbször a zenei, vagy tévés produkcióiról posztol a közösségi oldalaira, de azért néha előfordul, hogy a magánéletébe is betekintést enged. A rajongói legnagyobb örömére most is így történt, ugyanis kirakott egy képet az egyik gyermeke 12. születésnapjáról.

12 éves .. hihetetlen …

– írta Majka a poszthoz, amin az egész családja szerepel, hiszen rajta van a felesége, a két kisfia és még a kutyája is.

Akit érdekel, az itt megtekintheti Majka családi képét: