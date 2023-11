Így búcsúzott a Sztárban sztár leszek! kiesője: „Soha nem éltünk át még ilyet”

Megint nagy izgalmakat okozott a Sztárban sztár leszek! élő adása, amit úgy harangoztak be: a meglepetések éjszakája. Akadt is meglepetés bőven, hiszen nyolc sztárénekes csatlakozott a versenyzők produkcióihoz, de úgy, hogy az átalakuló művészek sem tudták pontosan, melyik híres énekes fog csatlakozni az előadásukhoz. Tóth Gabi versenyzője, Oláh Vivien búcsúzott a műsor végén, mert a nézők most kevésnek ítélték meg a Bee Gees-es alakítását. Vivi ennek ellenére végtelenül boldogan távozott, mert hálás az égnek, hogy egyáltalán felléphetett a Tv2 nagy múltú színpadára.

A kiesés ellenére egy álma vált valóra Oláh Vivinek Fotó: Markovics Gábor

Egy álma vált valóra

Az Erdélyből érkező Vivi egyik nagy álma volt gyerekként, hogy egy nap ő is szerepelhessen a Tv2 tehetségkutató műsorában. Hét héten keresztül állta a megpróbáltatásokat, ami így is nagy teljesítmény.

„Mindennek ellenére én nagyon-nagyon boldog vagyok. Az, hogy idáig eljutottam, egy hatalmas szó és nagyon fontos volt számomra, mert kiskoromban örökké erről álmodoztam, hogy egy nap ezen a színpadon állhatok, amikor néztük a családdal a Sztárban Sztárt. Nagyon örülök, hogy megismerhettem a versenyzőket, és hogy Gabival együtt dolgozhattam” – kezdte Oláh Vivi a Metropolnak.

Nagyszerű barátságok alakultak ki a versenyzők között Fotó: Bánkúti Sándor

Összekovácsolódtak

Vivi életre szóló barátságokat tudott kialakítani versenytársaival, akikkel együtt izgultak már az első héttől kezdve egymás sikeréért.

„Az első adás volt a kedvencem. Mindenki tökre szurkolt mindenkinek, bennünk volt a félelem és egymás kezét szorítottuk, amikor egymás mellett álltunk a színpadon, mert soha nem éltünk át még ilyet. Azt gondolom, ez sok mindent elmond az itt kialakult kötelékekről” – jegyezte meg az énekesnő, akinek következő célja az, hogy belekezdjen az énekesi karrierjébe.

Tóth Gabinak már csak egy előadója maradt versenyben Fotó: Markovics Gábor

Elkezdi a tervezési folyamatot

Így, hogy számára véget ért a műsor, holnaptól kezdve már azon gondolkozik, milyen lehetőségei és milyen tervei vannak a karrierje beindításához.

„Most az lesz az elsődleges, hogy valami jó ötletet összerakjak és indulhat a zenélés” – jegyezte meg boldogan a nagy hangú énekes.