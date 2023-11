Dermesztő, miért rajong Katalin hercegné – ezzel mindenkit meglepett!

Mint kiderült, Katalin hercegné nagy rajongója a jeges fürdőzésnek, ahogy Vilmos herceg és Anna hercegnő is. „Családként nagyon aktívak vagyunk” – nyilatkozta a hercegné, aki szerint minél hidegebb a víz, annál jobb!

Katalin hercegné merészebb, mint hittük! (Fotó: Northfoto)

A különös wellness élményért olyan sztárok is rajonganak, mint Gwyneth Paltrow, Lady Gaga és Madonna. Katalin azért is űzi ezt a dermesztő hobbit, mert jó hatással van az egészségre, testileg és lelkileg is frissítő hatású - írja a Vogue. Többek között csökkenti a szorongást, segít a depresszió tüneteinek leküzdésében, és erősíti az immunrendszert, de ez erekre, bőrre is jótékony hatással van, valamint energikusabbá tesz. Katalin szokását Vilmos herceg is támogatja, aki szintén szeret mozogni, nemrégiben a csapatsportok fontosságát emelte ki, amit a „felnőtté válás fontos részének” nevezett. „A testmozgás nagyon jót tesz nekünk” – tette hozzá.