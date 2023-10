Üzent a Viszkis, újrakezdi: "Annak csúnya vége lett, de most erről szó sem lehet!"

Bakancslistás, és egyúttal gyerekkora óta dédelgetett álmát valósíthatja meg Ambrus Attila nem sokkal 55. születésnapja után. A hétvége folyamán ugyanis egy dobfelszerelést kapott ajándékba feleségtől, aki bizonyára pontosan tudta, hogy mivel lepheti meg Attilát a legjobban.

Előkelő helyen szerepelt a bakancslistámon az, hogy dobolni kezdjek. Gyerekkoromban rockzenész akartam lenni, de máshogyan alakultak a dolgaim, de azt tudjátok úgyis

– mondta ironikusan Attila, akit hamarosan egy zenetanár is meghallgat.

Ambrus Attila dobon vezeti le a feszültséget. Fotó: Novotni Ákos

Először részegen ment dobolni

Nem az első eset, hogy Attila dobok mögött találja magát. Régebben a felesége a 20 évvel fiatalabb Réka, már befizette őt egy dobórára. Ám ott nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan azt elképzelték.

Szegény Réka befizetett arra az órára egy neves tanárhoz, de olyan részegen mentem el, hogy azt sem tudtam, melyik a jobb kezem.

Annak csúnya vége lett, de most erről szó sem lehet! Tök józan leszek! – viccelődött Ambrus Attila, aki még azt is el tudja képzelni, hogy a későbbiekben zenészként is jól "muzsikál", majd és ebből fog megélni.

– Ha nem engedne be többé a vásárokba, akkor keresnem kell egy rendes szakmát, nem? Na, jó, félig viccelek, csak egészen egyszerűen nagyon a bögyömben maradt az eset – utalt a híres keramikus arra, hogy nemrégiben Vecsésen, később Tokajban sem látták szívesen a piacon, holott már jó ideje jó útra tért, és családfenntartóként gondoskodik a két pici gyermekről.

Üti a bőrt, így vezeti le a stresszt

Ambrus természetesen érti, hogy egyes városokban, ahol nagy károkat okozott a "bankszektorban", nem látják szívesen vendégül, mégis, rosszulesik neki, mert már megváltozott.

Szokták mondani, hogy a sportban a kapusok, zenekarban a dobosok a legbalhésabbak, hát, ez ilyen. Máshonnan nézzük a legtöbb dolgot a világban

– tette hozzá a Viszkis, aki a dobján remekül le tudja majd vezetni a benne felgyülemlett feszültséget, de addig is Simon-Júdán, a Felvidéken lehet vele legközelebb, a hétvégén találkozni, ahol idén már tizedik alkalommal vesz részt a vásáron portékáival.