Erre senki nem számított: ezzel lepte meg Szoboszlai Dominik Curtist

Rögös út vezetett Curtis boldogságáig, most azonban mindene megvan, amit csak kívánt. Noha megjárta a poklok poklát - detoxba kerüt, drogproblémái voltak, elvált, tönkrement a zenei kapcsolata Majkával stb. - most mindent megkapott az élettől. Karrierje szárnyal, bolog szerelemben él Judie-val, van egy gyönyörű házuk és egy kiskutyájuk, most pedig olyasmit kapott szerelmétől, amire igazán nem számított.

Curtris nem is lehetne boldogabb / Fotó: VT

Azt kell mondanom ,hogy Judie is kitett magáért a szülinapi ajándék terén. Szoboszlai Dominikkal összefogva megleptek Dominik aláírt mezével. Azt gondolom, az eredeti aláírt Maradona mez mellett kiválóan fog mutatni a szivarszobámban! Köszönöm kicsi!

- írja a rapper, aki Szoboszlai Dominikot a kistestvérének nevezett.