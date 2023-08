„Nem tudom megbocsátani magamnak” – Pumped Gabo nagyon félti Aureliót a börtönben

Nagyon nehezen viseli a börtönéletet Aurelio, aki tavaly február óta tölti 3,6 éves börtönbüntetését. A volt villalakó élete romokban hever, főleg, amióta kiderült már bent: egy egyéjszakás kalandjából kislánya született. Pumped Gabóval azóta is tartotta a kapcsolatot, hogy bevonult, sőt múlt hónapra sikerült felvetetnie a kapcsolattartói listára. Időpontot is kaptak a találkozóra, de az izomceleb lekéste a találkozót…

Másfél éve nem látta egymást Aurelio és Pumped Gabo Fotó: Facebook/Pumped Gabo

Aurelióért aggódik Pumped Gabo

Még mindig hibáztatja magát a Balaton Sound arca, hogy saját hibájából elmaradt a találkozás, ami mindkettőjük számára olyan sokat jelentett volna.

„Persze nyilván neki még többet jelentett volna, hiszen másfél éve bent van” – kezdte a Borsnak Gabo. „Nekem is hiányzik, de ugye nekem itt kint könnyű, jövök-megyek szabadon, zenélek, barátnőzök, míg ő meg emészti magát odabent. Nem tudom megbocsátani magamnak, főleg, hogy a leveiből is lejött, hogy hiába igyekszik erős lenni, de egyre nehezebben viseli a bezártságot. Én barom, meg elkések, pedig nagyon készültem. Azóta egy hónap eltelt és semmi hírem róla, nem jött újabb levél, nem is hívott…”

Biztosan megharagudott rám, amit teljes mértékben meg is értek, de egyszerűen összeesküdtek ellenem a dolgok. Tudom mennyire várta, hogy találkozzunk, tudom, milyen sok erőt merített volna belőle. Most meg én várok, neki kell lépnie, neki kell új időpontot kérnie. De azóta semmi hírem felőle, még gyermeke édesanyjával sem üzent. Bízom benne, hogy megbocsát nekem, hogy összeszedi magát és nem csinál semmi butaságot!

Volt már ilyen

Tavaly februári bevonulása után is hónapokig kerülte jó barátja Gabót. Pedig annyi minden köti össze őket, sok-sok jó emlék, nagy szeletelések a Balaton Soundon. Mégis hónapokig „kerülte” Aurelio a testépítőt.