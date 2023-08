"Megdöbbentő számomra..." - reagált a pletykákra Kovács Gyopár

A hét elején egy durva pletyka látott napvilágot Kovács Gyopárról. A szóbeszéd szerint a színésznő nagyon csúnyán beszélt az egyik fiatal rajongójával. Főleg azért, mert Marics Peti is szóba került a levelezésben, és ezen húzhatta fel magát. Állítólag olyannyira, hogy azt is leírta: nem érdekli, ha utálják Peti rajongói, ő csak nyugit szeretne maga körül. Azokkal a lányokkal pedig nem tud és nem is szeretne mit kezdeni, akik a ValMar frontemberéről álmodoznak.

Most azonban a többhetes digitális detox után visszatérve máris reagált ezekre a pletykákra. A színésznő Instagram oldalán egy közleményt adott ki, miszerint a korábban említett beszélgetés egy kamu oldalról folyt.

Sziasztok! Visszajutott hozzám, hogy kering a neten egy kép egy beszélgetésről, amit állítólag én folytattam egy rajongóval. Szeretném jelezni, hogy ez a "kis fiók" nem az enyém. Kérlek, aki teheti jelentse. Megdöbbentő számomra, hogy valaki ezzel foglalkozik a szabadidejében

– írja Kovács Gyopár huszonnégy óráig látható történetében.

Fotó: Instagram/Kovács Gyopár

Sőt a színésznő már ellenlépéseket is tett az ügy érdekében, mert jelentette a fiókot. Sajnos a közösségi oldal adminjai szerint a fiók nem sért semmilyen közösségi irányelvet.

Fotó: Instagram/ Kovács Gyopár

Digitális detoxot tartott

A színésznő korábban egy több hetes digitális detoxot tartott, ugyanis megelégelte, hogy többször is kritizálták Marics Petivel való kapcsolata miatt. Így egy közlemény keretében ki is jelentette az okát az elvonulásának.

"A közösségi médiában való megjelenés mellett én is egy huszonéves lány vagyok, akinek van családja, szerettei. Ha valaki közel áll hozzám, azt szeretem, és talán az ilyen személyek bántása jobban fáj nekem, mint nekik. Kérlek, tartsátok tiszteletben az ő életüket. Eddig sem volt szükségem napi cikkekre ahhoz, hogy a munkámat végezzem. A nyilvánosság előtt én továbbra is színésznői minőségben szeretnék létezni, akiről a munkája miatt beszélnek az emberek" – írta korábban a színésznő a közösségi oldalán.