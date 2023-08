Rettegett a viharban Kulcsár Edina: Rémálom volt, azt hittem, itt a vég!

Hatalmas erővel tombolt a vihar szombat éjszaka, senkit és semmit nem kímélve. Kulcsár Edináék hármasban voltak otthon kertes házukban férjével, Márkkal és három hónapos kislányukkal, Amarával. A szépségkirálynő egész éjszaka nem aludt, annyira rettegett.

Kulcsár Edinát kiborítja a vihar Fotó: YouTube

„Kialakult egyfajta viharfóbia nálam, ami nagyon meg tudja keseríteni számomra a viharos órákat” – kezdte Kulcsár Edina a Borsnak. „A szombat hajnal rémálom volt, azt hittem, itt a vég, hallottam a dörejeket, meg amikor becsap egy-egy villám. Úgy ömlött az eső, hogy nem lehetett kilátni az ablakon. Rettegtem, felkeltettem Márkot, hogy csináljon valamit, de hát mit tudott volna csinálni? Igyekezett persze megnyugtatni, de most még ő sem tudott, pedig máskor bármikor sikerül neki. Magzatpózban feküdtem az ágyon, ölelve a kislányomat, hogy minél hamarabb vonuljon el a vihar. Közben még hat Miatyánkot is elmondtam, hogy csak ezt éljük túl! Szörnyű volt, ilyet azért korábban nem éltem át. Hármasban voltunk itthon, Medi is Nina az édesapjuknál voltak, ők is mesélték, hogy bátrak voltak, de azért kicsit féltek.”

Edináék udvarát sem kímélte a vihar: „Vitt mindent, amit ért, a gyerekek játékait, a sátrukat. A kutyánkat, Jint beengedtük éjszakára, mert bár ő kinti kutyus, természetesen őt is féltettük.”