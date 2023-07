„Nőt verni?! Bevinném a ringbe az ilyet!” - Bunyós Pityu nem szívleli a bántalmazókat

A minap robbant a hír, hogy az ismert televíziós személyiséget, Megyeri Csillát egy fesztiválon jól helyben hagyta egy férfi. Állítólag egy bárban szólalkozott össze Csilla és egy nő, akinek a kísérője is ott volt. A támadó férfi a barátnője védelmére kelt a vitában. A civakodás egyre hangosabb lett és ekkor már tettlegességre is sor került. A nagy termetű férfi megütötte az ismert modellt: Csilla az arcára kapott több öklöst és csak a hajszálon múlt, hogy a "verőlegény" nem okozott nagyobb sérülést.

Pityu nem szereti az erőszakot, sőt, soha nem emelne kezet egyetlen nőre sem - Fotó: Metropol

„Nőt verni? Soha!”

A Csillával történtekről a Bors számolt be először, a lap úgy tudja, hogy a támadó férfit jól ismerik a civis városban. Az éjszakai élet ismert figurája, akinek már többször meggyűlt a baja a törvénnyel. Talán ez lehetett az oka annak, hogy a jelenlévő férfiak közül szinte egy sem mert közbeavatkozni. Csilla a támadás után azonnal kórházba ment, ahol közel három órát bent is töltött. Az egyik internetes portálon, a kommentelő azt írta, hogy látta Csillát egy debreceni kórházban, ahogyan a sérüléseit vizsgálják, ám úgy tudni, az ügyben még eljárás nem indult. Ugyanakkor pusztán az a tény, hogy a gyengébbik nem egyik képviselőjére, egy nála jóval erősebb férfi kezet emel, kiverte a biztosítékot a legtöbbünknél. Bunyós Pityu, amellett, hogy az éjszakában dolgozik - mellette profi bokszoló, férj és gondos családapa - lapunknak elmondta, hogy a férfiasságát sem abban méri, hogy fizikális fölényét fitogtatja. Egyszóval a mulatós sztár a hír hallatán teljesen kiborult.

Éppen láttam a videót is! Nőt verni?? Férfiatlan dolog! Soha! Bevinném egy ringbe az ilyet, ott mutassa meg, mit tud. Fel is forrt a vérem!

– mondta felháborodásában Pityu, aki a női nem nagy tisztelőjeként soha nem tenne ilyet, mi több, 38 éve boldog házasságban él Icával, akire sohasem emelne kezet.

„Köztünk is előfordulnak súrlódások, de az erőszak nem megoldás! Meg kell beszélni, aztán mulatni egyet! Mi is így teszünk a felségemmel, aki sokszor elkísér a bulikba is” – vallott őszintén házasságáról a zenész. A bunyósról kevesen tudják, hogy mélyen hisz Istenben, gyerekkora óta jámbor, Istenfélő embernek nevelték szülei. Ehhez tartja magát azóta is fellépései után, ha teheti, imádkozik is. Nemrégiben meghatározó találkozásban is része volt, két kedves ismerősével.

– Máriapócson a szokásos évi búcsún - a zarándoklat után - énekeltem a görögkatolikus templomban, amivel nagy vágyam teljesült. Majd a véletlenek sorozata folytatódott és 40 év után találkozhattam Orosz Atanázzal - akivel földik vagyunk - és nagyon tisztelem őt. Ez a találkozó tele volt érdekességgel és meglepetéssel, mert ott volt egy másik falumbeli is:Pindzsu István atya, vele is tudtam beszélni egy percet. Mi hárman szabolcsiak vagyunk: Nyírparasznyán nevelkedtünk és nagyon örülünk kölcsönösen egymás sikereinek. Atanáz már püspöki szintre lépett, ami nagyon tiszteletreméltó dolog. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy kis 800 fős faluból származunk, mégis ugyanazok az emberek maradtunk, akik voltunk – mesélte lelkesen Bunyós Pityu.