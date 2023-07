„Mell… ékhatás” – Vajna Timi mellei óriásira nőttek – Fotók!

Mint ismert, Vajna Timi mindennél jobban anya szeretne lenni, ami miatt hatalmas áldozatokat hoz meg. Andy Vajna özvegye már több lombikprogramban is részt vett, ami miatt hormoninjekciókat is kap. Ez a kezelés sajnos komoly változtatásokat hoz, amik nem igazán kellemesek. Igaz, van pozitív hatása is, amit az özvegy igyekszik előtérben tartani…

Fotó: Vadnai Szabolcs

A „jó” hatásról az üzletasszony az Instagram-oldalán számolt be, amihez a következőt írta:

„A hormonstimuláció egyetlen jó mellékhatása. Mell… ékhatás” – fogalmazott.