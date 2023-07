Itt a bizonyíték: Tényleg kibékült volt feleségével Fekete Dávid

Minden megváltozott Fekete Dávid körül az alatt az egy év alatt, amíg házi őrizetben volt. Dolgozik, zenél, de elsősorban ikerfiaival tölt rengeteg időt. Most pedig már szinte elválaszthatatlanok. Volt feleségével, Reginával nem mindenben értettek egyet korábban. A házaspár között sok konfliktus volt, ám idővel rendezték a köztük lévő feszültséget. A gyerekek miatt sikerült minden korábbi problémát megbeszélniük. Mint azt korábban a Bors is megírta, az énekes és volt felesége között már békés lett a viszony. Regina egy korábbi interjúban leszögezte, hogy nem akarja soha eltiltani fiait édesapjuktól. Ezt láthattuk többször is Dávid közösségi oldalain a feltöltött fotóiból. Az elmúlt hét történései után pedig még inkább átélheti az apa-fia programokat az egykori megasztáros. Már a hétvégén is fagyizni és játszótérre vitte őket.

„Úgy érzem, meg tudjuk beszélni a dolgokat”

Fekete Dávid egyértelműen imádja a gyermekeit, és igyekszik velük a lehető legtöbb időt tölteni. Volt feleségével ezért nem is határozták meg azokat a napokat, hogy melyik szülőnél mikor és meddig vannak a picik. Így volt lehetséges az, hogy a házi őrizetből Dávid első útja is a gyerekeihez vezetett. Az énekes elmondta a Borsnak, hogy volt feleségével együtt várták az óvoda előtt a gyerekeket, akik meglepődve, csillogó szemekkel ölelték át édesapjukat.

Úgy gondolom és úgy érzem, hogy ebben nagyon egyöntetűen meg tudjuk beszélni a dolgokat. Ma is pont kértem, hogy még egy napot hadd húzzak rá, mert annyira jó érzés, amikor velük vagyok. Reggelente átjönnek és odakucorodnak mellém. Úgy ébredek, hogy a fiaim is ott fekszenek velem az ágyban, leírhatatlanok ezek a pillanatok. Örömmel indulok a reggeli kakaójuk után sétálni velük, vagy bármilyen más programot csinálni. Óriási boldogság ez számomra

– mesélte a Borsnak Dávid a gyerekekkel töltött mindennapjairól.

A gyermekeivel töltött hétköznapok pluszlendületet adnak neki a munkában is – Fotó: Bánkúti Sándor

Teljesen megváltozott, amióta édesapa

Fekete Dávid elmondása szerint teljes fordulatot vett az élete gyermekei születésével. Igyekszik óvodás fiainak minden támogatást megadni.

– Nagyon sok mindenben megváltoztam, amióta édesapa vagyok. Rengeteg minden átértékelődött az életemben, és úgy érzetem, hogy van ennek egy folyamata. Nem abban a másodpercben változtam 180 fokot, hanem az idő múlásával egyre jobban éreztem a felelősségét annak, hogy én apa vagyok. Mintha a szívemnek a teljes része akkor kezdett volna megnyílni, amikor rám néztek, ahogy fogtuk egymás kezét. Akkor tudatosult bennem, mennyire fontos vagyok nekik, mennyire fontos, hogy egy apa is mellettük legyen, ne csak egy édesanya. Igyekszem ezzel a feladattal megbirkózni és maradéktalanul támogatni a fiaimat – mesélt az apaság érzéséről Dávid.