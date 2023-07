Igaz a hír? Férjhez megy a hétvégén Palvin Barbi?

A Bors információi szerint a napokban Magyarországra érkezett Barbi és Dylan, illetve a vőlegény családja, valamint a külföldi barátaik. Mindezt persze teljes titokban, hiszen a világhírű sztárpár valószínűleg még nem óhajtja világgá kürtölni a nagy hírt. Erről viszont elfelejtették értesíteni a meghívottakat, főként Barbi sztárfodrászát és sminkesét, akik örömmel posztoltak a lagzi 0. napjáról, amin részt vett a modell és a színész családja és barátai is. A vendégek fotóiból az is kiderült, hogy Barbiék egy Budapest közeli településen kelhetnek egybe, ami a 0. napból kifolyólag akár egész hétvégén is tarthat majd.

Mesébe illő szerelem Dylan és Barbi már 5 éve elválaszthatatlan társai egymásnak, még ha a megismerkedésük nem is indult olyan zökkenőmentesen. A világhírű modell ugyanis hónapokig ignorálta a színész közeledését, Dylan viszont nem adta fel. Kilenc hónapig udvarolt neki, mire megtört a jég, s Barbi is viszonozta a udvarlója érzéseit. Azóta viszont mesébe illő a szerelmük, most pedig újabb szintre emelhették.