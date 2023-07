Hol töltik nyáron a szabadidejüket a sztárcsemeték?

Nem is olyan könnyű megoldani ezt az időszakot, de mégis: hova küldik ilyenkor a gyerekeiket a sztárszülők?

Sebestyén Katja lánya lovagolni tanulna

A Sztárban Sztár leszek! felfedezettjének könnyű megoldania, hogy nyáron hol helyezi el a gyermekét.

– Családnál is szoktak lenni, mamánál és az unokatesóknál egyaránt. Nekem könnyű megoldani, mert amúgy is otthon vagyok, hisz van egy egyéves gyerekem. Idén lovastáborba szeretne menni a lányom, de ez még bizonytalan. Most iskolai táborokban van, hittantáborban. Tavaly volt tűzzománc és kézműves táborban. Szeret közösségben lenni. Voltunk néptánctáborban is, én személy szerint szinte mindig a mamánál töltöttem a nyári szünetet, Baranyában – mesélte lapunknak szívélyesen, Katja.

Sebestyén Katja a stúdióban, gyerekeivel.

Judyék idén lemaradtak a táborról

A Groovehouse énekesnője nagyon büszke a 11 éves kislányára, az énekesnő az idővel néha hadilábon áll: idén különös dolog történt velük, elfelejtettek tábort foglalni.

"Idén lemaradtunk a tánctáborról. Akkor nyaraltunk, meg akkor jöttünk-mentünk, hogy pont lemaradtunk róla, de még mindig csinálja a táncot. Nem vettük olyan túl komolyan, mint kellett volna. Jelenleg intenzív nyaralásban van. Most lesz 12 éves és egyszer sem volt olyan, hogy ne ment volna táborba" – mesélte a 25 éves Groovehouse zenekar énekesnője, aki szerint Majszi - ahogyan lányát becézni szokta - jól érzi magát a táborokban. Azt vallja, hogy a gyereknek az a jobb, amikor nincs túl sok kötelezettsége, a tánctábor pedig inkább a munkáról szól.

Ott kőkeményen dolgoznak ezért most örül neki, hogy nincs semmi!

– nevetett Judy, de azt is elmondta, hogy nemigen tartja számon mennyibe kerülnek most a különböző táborok.

Judy és Majszi imádnak együtt lenni és idén erre több idejük is lesz, mert lemaradtak a tánctáborról - Fotó: Szabolcs László



Először alszik táborban Czutor Zoli fia

A hat gyermekes apukának, Czutor Zolinak két fia van, akik még az iskolapadot koptatják: Simi, és Miksa. Budapesten járnak iskolába, most pedig nagy kaland várja egyiküket.

Simon fiúnk most megy először ottalvós táborba! Haverokkal mennek egy erdei kalandtáborba és már nagyon várják. Mi kevésbé és nagyon fog hiányozni. Ő már 11 éves és ebben a korban már el lehet engedni őket egy hétre is azt hiszem, mondjuk... már most hiányzik.

– osztotta meg keserédes érzéseit lapunkkal: Czutor-Kilián Zsani, Zoli felesége. Szerinte a mai tábori árak irreálisan elszálltak és szerencséjük volt, hogy az iskola szervezi ezt az egy hetet, különben kétszer is meggondolták volna a döntésüket.

Czutor Zoltán (jobbra a felesége: Zsani) és fiai: Simon és Miksa - Fotó: Facebook

Oláh Gergő együtt "táborozik a gyerekekkel"

Az egykori X-Faktor nyertes: Oláh Gergő, imádja mind az öt gyermekét. Szívesen küldené őket külön-külön is táborba, de idén más utat választottak, az Oláh Család: együtt megy táborozni. Nem marad ki senki és a lehető legtöbb időt tudják közösen tölteni. Gergőnek - amikor fiatal volt - nem sok tábori élménye volt, hiszen nem engedhették meg maguknak. Azonban most, hogy a sok munka meghozta a gyümölcsét, Gergő szívesen költ utazásokra. Mi több, a család úgy tervezi, hogy egyszer egy nagy családi tábort is csinálnak, hogy közösen mulassanak a nyári kánikulában.

Sztárok, akik tábort is szerveznek

Vannak sztárok akik maguk is beleszerettek gyerekként a táborok hangulatába, ezért ma már ők táboroztatnak. Balázs Andi a színjátszás iránt érdeklődő gyerekeket trombitálta össze. Kucsera Gábor pedig kütyümentes kalandtábort szervezett idén is. Andi még hírességeket is meghívott egy-egy napra, például az egyik legjobb barátját: Curtist, de Horváth Tamás és Takács Nikolas is szerepel a listán. Gábor a saját táborába is együtt megy a már 9 éves Benivel, apa-fia programként.