Gyanús jelek! Azt pletykálják, titokban elvált a feleségétől a TV2 sztárja

Meglepő szóbeszéd ütötte fel a fejét az interneten Csórics Balázsról és a feleségéről, Adriennről. Vagyis, ha lehet hinni a pletykáknak, akkor a volt feleségéről, ugyanis többen azt állítják, hogy a színész és kedvese nem sokkal az esküvőjük után szakítottak. A dolog nagyon meglepte a rajongókat, hiszen Balázs és Adri kapcsolata boldognak tűnt...

Fotó: TV2

Titokban elválhatott feleségétől Csórics Balázs

Adri már továbbléphetett

A szemfülesebbeknek az tűnt fel először, hogy a házasokról eltűntek a közös képek, csak egy-két fotó maradt róluk még évekkel ezelőttről. Emellett többeknek az is gyanús lett, hogy már nem követik egymást a közösségi oldalakon, ráadásul Adrienn még férje vezetéknevét is elhagyta. Ha pedig mindez nem lenne elég, állítólag a nő már tovább is lépett, új szerelmével feltehetően a tengerentúlon romantikáznak.

Hú, ezen most nagyon meglepődtem. Nemrég volt csak az esküvő...

– írta valaki csalódottan, majd egy informátor is megerősítette a színész válását.

"Igen, szétmentek. Konkrétan nem tudom miért, viszont egy rokonom ismeri Balázst és pont a hétvégén beszéltünk erről" – fogalmazott.

Adri már új pasival van Vegasban

– tette hozzá egy újabb kommentelő.

Ezek alapján nehéz arra gondolnunk, hogy Balázs és Adrienn még együtt vannak, annak ellenére is, hogy egyikük sem erősítette meg a válást. Az viszont biztos, hogy sok hírességgel ellentétben nekik sikerülhetett csendben, ajtócsapkodás nélkül lezárni a kapcsolatot.