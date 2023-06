Ez az oka, hogy Dukai Regina visszavonult

Dukai Regina több dolgot is elárult magáról Instagram-oldalán. Leírta, hogy bizonyos helyzetekben hamar elkapja a pánik, és a fulladástól, a mélységtől is fél.

„Apu és Mama (az ő anyukája) is pont olyan rosszul tudott lenni egy-egy barlangos, mély vizes film, hír láttán, mint én. Szorító mellkas, nehéz légzés… Barlangba többnyire nem is tudok bemenni, ha mégis megpróbálom, akkor hatalmas önkontroll kell hozzá” – árulta el Dukai Regina, aki rohant már ki pincéből mindenkin átgázolva, vagy két perc után a Láthatatlan kiállításról. De olyan is volt, hogy egy idegennek kellett lenyugtatnia egy repülés alkalmával – írja a Bors. Ráadásul Reginának a 12 év műsorvezetői munka sem volt elég ahhoz, hogy leküzdje a lámpalázat.

A Covid alatt itthon rögzítettem a híreket, de még így is ezerrel vert a szívem, ha beszélnem kellett. Pedig felvétel volt, amit egyedül én rögzítettem. Akkor állhattam meg, amikor akartam. Az, hogy befejeztem az éneklést és a fellépéseket, nagyrészt ennek köszönhető. A lámpaláz inkább gátolt, mint doppingolt

– árulta el visszavonulásának legfőbb okát.