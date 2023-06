Emlékeztek még Az ének iskolája gyereksztárjára? - Horváth Alexandra édesanyaként készül újraindítani a karrierjét

Egyáltalán nem állt szándékomban szülőnek lenni, viszont az élet tele van meglepetésekkel. Miután eltávolodtam az énekléstől, a család lett az első és a legfontosabb számomra és minél hamarabb szerettem volna kisgyereket. Négyéves a kislányom, most már nem is annyira pici, ez a legcsodálatosabb dolog, amit kaphattam az élettől, úgyhogy nem is bánom, hogy Az ének iskolája után nem egyből kezdtem el a karrierem, hanem először családot alapítottam