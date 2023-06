Elképesztő formában van: darázsderekat villantott a színésznő

Bogdányi Titanilla megdöbbentő videót mutatott a követőinek edzés után. A népszerű szinkronszínésznő darázsderekat villantott, ám elmondása szerint véletlenül érte el a látványos fogyást!

„Engem is meglepett, mikor edzés után megláttam magamat a tükörben" – kezdett bele jókedvűen lapunknak a fitt színésznő.

Bár a kommentelők nagyon dicsérték, ez nekem már sok. Nem feltétlenül egészséges kategória, ha a két kezemmel át tudom fogni a derekam

– szögezte le, majd elárulta a változás okát:

„Nagyon sok volt mostanában a munka, le voltam terhelve fizikailag és mentálisan is. Én pedig az ilyen helyzetekben elfogyok! Nem »stresszevő« vagyok, hanem »stressz-nem-evő«!" – fogalmazott nevetve Titanilla.

"Számomra ez lelki terápia is"

Mikor annak idején belevetette magát az edzésbe, tíz kiló izmot szedett magára, és akár heti hétszer is lement a konditerembe.

A színésznő 2016-ban akár heti hétszer is lement a konditerembe. Fotó: Földi Imre

„Azt a formát nem szeretném visszaszerezni, elégedett vagyok a mostani állapottal, bár az alsó fertály kicsit le van maradva. Az elmúlt időszak feszített tempója miatt csak heti háromszor tudtam menni edzeni! Ez kicsit megviselt, mert számomra ez lelki terápia is. Ez is egyfajta függőség, csak nem olyan káros!" – vélekedett a csinos anyuka, aki lapunknak azt is elárulta, hogy bár a „beachbody” kész, nem tervez sok nyaralást.

„Munkamániás vagyok, így legfeljebb csak pár nap Balaton fog beleférni, vagy más rövidebb kiruccanás. Nem is baj, ha spórolok, ugyanis nagy vágyam, hogy egy saját lakást vehessek, ahol a nagylányommal szépen meglehetünk. Sajnos nem áll mögöttem olyan családi háttér, ami segíthetne ebben. De azon vagyok minden erőmmel, hogy egyedül is sikerüljön összehozni!" – zárta gondolatait Titanilla.