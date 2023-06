Barta Sylvia életében véget ért egy korszak – Videó

Barta Sylvia nagyobbik lánya idén érettségizett, mint kiderült, Zsófinak határozott elképzelései vannak a jövőt illetően, így már 11. osztályos korában letette az előrehozott, emelt szintű angol érettségit, hogy végzősként könnyebben tudjon a többi tárgyra koncentrálni. A fiatal lány a Corvinus egyetem nemzetközi tanulmányok szakán szeretne továbbtanulni, angol nyelven.

Barta Sylvia és férje is büszke lányaikra – Fotó: TV2

Zsófi ennek köszönhetően az elmúlt hetekben a kötelező tárgyak közül történelemből is angol nyelven, illetve emelt szinten vizsgázott 100%-os eredménnyel. A műsorból kiderült, hogy Sylvi és férje mindenben támogatják gyermekeiket, így az elmúlt hetekben együtt dobbant a szívük, együtt izgultak a lányukért.

Az időjárás-jelentő az iskolai teendőkből is kivette a részét: a szülői munkaközösség tagjaként az érettségizők ellátását is biztosította, így szülőtársaival egy mindenféle finomságot tartalmazó büfét alakítottak ki az izgalomtól fűtött diákoknak. Viccesen meg is jegyezte, hogy lánya azt kérte, ne azokon a napokon segítsen, amikor ő is vizsgázik, azonban végül úgy alakultak a dolgok, hogy Sylvia végig elkísérte lányát a megpróbáltatásra.

A gyönyörű tévésnek nincs sok ideje pihenni, ugyanis jövőre már kisebbik lánya, Dorka is ballag.