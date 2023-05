Te is találkozhatsz vele: híres színésznő érkezik Budapestre

Június 10-én és 11-én várja látogatóit a Mastercard Budapest Comic Con a fővárosi BOK Sportcsarnokban, melynek szervezői a korábban bejelentett sztárvendégek után most egy újabb nevet is nyilvánosságra hoztak – írta meg a Tények.

Fotó: Pixabay

A portál szerint Jessica Henwick is meghívottként részt vesz június 10-én, szombaton a rendezvényen. A színésznő eddig olyan filmekben szerepelt, mint a Mátrix, a Tőrbe ejtve – Az üveghagyma, A Csillagok háborúja VII: Az ébredő Erő vagy a Szürke ember. Ezek mellett pedig különböző sorozatokból is ismerős lehet, hiszen a MARVEL Vasökölben 2 évadon keresztül alakította Colleen Wing karakterét. Emellett pedig korábban feltűnt a Trónok harcában is.