Szívecskék és kritika: Népszerűségi versenyen indult Opitz Barbi

Opitz Barbi is indul az év legjobb influenszernője címért! A Miss Influencer nevű versenyen olyan hölgyek indulnak, akik nagy követőtáborral rendelkeznek a közösségi oldalakon. A versenyzők között olyan hírességek is felbukkannak, mint Gáspár Virág, Molnár Guszti exe, Fazekas Vivien és több egykori ValóVilág szereplő is. De az indulók között megtalálható a fehérgyarmati énekesnő, Opitz Barbi is.

A nagy göndör fürtjeiről is ismert bombázó énekesnő képét rövid idő alatt lájkáradat lepte el, cikkünk megírásakor 1088 kedvelésnél járt. Persze sok kedves, szívecskés hozzászólást is kap.

Akadtak azonban, akik nem voltak elragadtatva tőle, negatív kommentekből is jutott pár.

„Inkább Miss FaceApp influenszer” – kritizálta egy hozzászóló, arra utalva, hogy az énekesnő erősen megszerkeszti a közösségi oldalra kikerülő képeit.

„Kicsit kancsal, sebaj” – véleményezett egy másik.

„A viaszbaba” – érkezett még egy hozzászólás.

„Azért egy kis kardió ráférne” – tette hozzá megint másvalaki.

Az kérdés, hogy Barbi mennyire viseli jól a negatív kommenteket, ám az biztos, hogy a verseny szempontjából tulajdonképpen hasznot is húz belőlük. Ugyanis a lájkmennyiség mellett a kommentek száma is szavazatot ér a Social Media Királynője címért folyó küzdelemben.

A végső döntést meghozó zsűri tagjai: Kabát Péter, Vasvári Vivien, Balogh Levente, Rubint Réka és Szabó András Csuti lesz.