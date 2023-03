Vasvári Vivien elszólta magát, kiderült mikor lesz az esküvője

Az év elején kérte meg Vasvári Vivien kezét kedvese. A szerelmesek pedig, nem akarnak sokáig várni az esküvővel sem. Legalábbis minden jel arra utal, hogy rohamosan közeledik a nagy nap.

Fotó: Vasvári Vivien/Facebook

Vasvári Vivien örömmel mondott igent, azóta is a nagy napot tervezi, amelyről eddig csak apróbb részleteket osztott meg az Instagram-oldalán, most viszont végre azt is elárulta, hogy mikor kerül sor a nagy napra. Az influenszer ugyan nem verte nagy dobra, azonban szemfüles követői kiszúrták, hogy a kétgyermekes édesanya maga osztotta meg a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, hogy mikor megy hozzá Zsigmondhoz.

Jövő héten!

- írta a rövid, de velős választ arra a kérdésre, hogy mikor lesz az esküvő, melyhez egy közös képet választott kettejükről. Majd azt is elárulta, hogy megtartja-e a nevét, vagy változni fog.

Fotó: Csintalan Georgina

Igen, változni fog. Már csak pár napig vagyok Vasvári

– válaszolta az influenszer, aki azt is megígérte, hogy a nagy napról fotókat, illetve videókat is megoszt majd a követőivel.