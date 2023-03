Kukkants be Szikora Robi otthonába! Nem hiszed el, hogy él a sztár – videó

Kinek ne csengene ismerősen Szikora Robi neve? A négy évtizedes múltra visszatekintő R-Go frontembere most a Mandiner kameráját engedte be retró birodalmába. Beatles-dobszerkó, retró fotelek, izgalmas régi tárgyak: ezt látni kell! Mintha egy múzeumba lépne be az ember.