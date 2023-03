Nem titkolja tovább, kedd hajnalban nagypapa lett Sláger Tibó

Tavaly szeptemberben nősült meg Sláger Tibó fia, most pedig már bővült is a család, ugyanis március 7-én, hajnalban megérkezett a várva várt unokája. A dalszerző-énekes most, hogy minden a legnagyobb rendben lezajlott, nem bírta tovább magában tartani örömét.

„Szavakba nem lehet foglalni, mennyire boldogok vagyunk a feleségemmel. Amióta megtudtuk, hogy úton van a fiamék gyermeke, egyre inkább vártuk a napot, hogy megszülessen” – mondta a Borsnak az énekes-dalszerző.

Tegnap hajnalban érkezett meg, kissé türelmetlenül számoltuk vissza a napokat. Felhőtlen az örömünk, és természetesen túl vagyunk az első találkozáson is, igaz, egyelőre csak a szemünkkel vehettük szemügyre.

„Gyönyörű nevet választottak a fiamék, Emília lett a kisunokám. Csodálatos baba, már most büszkék vagyunk rá. Reméljük, hogy mielőbb hazamehetnek, és személyesen is megismerkedhetünk vele” – mondta a boldog nagypapa.

Sláger Tibó fia, Gábor és kedvese, Nóri tavaly szeptemberben tartották az esküvőt Fotó: Hober Szabolcs

Tibó és felesége számára különös boldogság az új családtag érkezése, hiszen tavaly nagyon nehéz hónapokat éltek át, miután az énekes harmadszor is agyvérzést kapott. A kemény hetekben fia és menye is tartotta benne a lelket, és hittek a felépülésében, ezáltal még közelebb kerültek egymáshoz.

„Szerencsés dolog, ahogy két fiatal így egymásra talál, valódi szerelemmel és tiszta érzelmekkel.”

Mi mást is mondhat, vagy mi mást is tehet ilyenkor egy jó szülő, minthogy támogatja őket, hiszen az ő boldogságuk a mi boldogságunk, az örömük a mi örömünk is

– nyilatkozta a dalszerző.