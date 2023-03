Kitálalt a sztárok árlistájáról a magyar énekesnő

Hatalmas port kavart a nemrég nyilvánosságra hozott lista, melyen az szerepel tételesen, hogy bizonyos zenészek, énekesek mekkora gázsit kapnak egy-egy fellépésért. Ennek realitása igencsak megkérdőjelezhető, az elismert énekesnő, Wolf Kati kendőzetlenül fejtette ki véleményét a kérdéses listával kapcsolatban.

Wolf Kati kifejtette véleményét a nyilvánosságra hozott gázsikról Fotó: Boldog Attila

„Tisztelt Szerkesztőségek, kedves zene-és koncertszerető Rajongók!” – idézi a Ripost az énekesnő friss Facebook-bejegyzését.

„A cikkben magam is a felsorolásban találtam a nevemet, névsor alapján az alsó sorokban. Felmerült a kérdés bennünk, hogy az összegekben is vajon reálisak-e azok a megállapítások, amelyek azt sugallják, hogy egy-egy előadó ezeket a fellépési díjakat mindössze fél-egy óra munkával keresné meg” – hozta fel az első ellenérvet.

„Szeretnénk megkérni minden kedves olvasót, akik természetszerűleg nem látnak bele a zenészszakma mindennapjaiba, és akiket oly nagyon szeretünk látni, érezni, velük együtt felszabadulni a hétköznapok mókuskerekéből, hogy egy zenészprodukció működési kiadásait is vegyék figyelembe, amelyeket a teljesség igénye nélkül próbálok most Önöknek összeírni.

Fontos kiemelnem, hogy ez az összeg nem az énekes gázsija egyedül, a zenészek és a stáb együttes munkadíja, és a Wolf Kati produkcióban egész évben körülbelül 50 szakemberrel dolgozunk.

Közel 30 éve a szakmában úgy vélem, a legjobb fellépések mindig azok, amelyek zenekari kísérettel vannak, ehhez a zenésztársak, a hang- és egyéb technikai szakemberek, hangeszközök bérleti díja, az utazási költség 10-12 főre, a fellépőruhák, mind-mind részei a kialkudott fellépési díjaknak. A fellépésekre el is kell jutni, így az utazásokkal néhol fél-egész napjaink is rászámolható, amely alatt más munkákat természetszerűleg nem tudunk elvállalni. Nagyon sok koncertszervező hely a fellépő díjából kéri a szervezési munkájáért jogosan járó jutalékát is, hiszen ő is dolgozik, rászánja az idejét” – sorolta a kétgyermekes édesanya, hogy milyen tényezők játszanak közre egy-egy fellépésért elkért összegért.

Wolf Kati és a zenekara Fotó: Boldog Attila

„Amikor nem fellépésekre megyünk, a videóklipek készítésekor a sminkesek, ruhák, forgatócsoport, vágók, fénytechnikusok, sorolhatnám mind-mind az előadó fizeti, hiszen ők is munkaórát szánnak rá.

Amikor új dalt készítünk, a dalszerzők, a stúdió költségek, utómunkák, mind-mind az előadó fizeti, hiszen mindenki munkaórát szán rá”– nyitotta fel a szemeket a rutinos énekesnő.

Amikor nincsenek fellépések, hiszen nincs szezonja, aktualitása, vagy más előadókat hívnak, a zenész akkor készíti a következő újdonságait, és a zenésznek, ha nincs bevétele akkor is ember, és kiadásai, mint mindenkinek, vannak.

„A tegnapi napon debütált új dalom, egyetlen dal forgatási, stúdió és egyéb költségei meghaladják a 3 millió forintot.”

A tűpontos elemzés után Kati így zárta határozott sorait:

„Mi hiszünk a minőségben, és a zenerajongókban, ha egyetlen vendégnek vagy százezreknek kell zenélnünk, Mi ugyanolyan szívvel és tudással tesszük, és ugyanolyan kiadásokkal. Köszönjük, ha így, erről az oldalról is átgondoljátok a felsorolt fellépti díjakat, nyitottak vagyunk a párbeszédre, az egyoldalú negatív hergelés és félretájékoztatás helyett gyertek minél többen élő koncertekre, érezzétek jól magatokat és köszönjük a szereteteket! Üdvözlettel: Wolf Kati”