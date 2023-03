Dobó Kata bikiniben mutatta meg csodás alakját

Még belegondolni is elképesztő, de az egyik legismertebb magyar film A miniszter félrelép 1997-ben került a mozikba, 25 évvel ezelőtt. Az alkotás ráadásul a 90-es évek legnézettebb magyar filmje volt, több mint 600 ezren váltottak rá akkor jegyet. Ennek a produkciónak köszönhette karrierje beindulását Dobó Kata is.

Fotó: Mate Krisztian

A színésznő-rendező is azok közé tartozik, akik imádják a nyarat és a napsütést. Így nem csoda, hogy szeret visszaemlékezni a nyaralásokra, főleg most, hogy ismét visszaköszön a tél... A 48 éves színésznő most egy bikinis képet osztott meg az Instagramon, amely még Floridában készült róla.

"Minimum három dolog fantasztikus az utazásban. Megtervezni, ott lenni, visszaemlékezni. Most ez utóbbi történik" - árulta el a kép mellett, amit vélhetően kislánya készített róla.

