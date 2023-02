Kiderült, vonzó énekesnővel akart családot alapítani Kucsera Gábor

Mindenkit meglepett Kucsera Gábor és Tápai Szabina szétválásának híre. A háromgyermekes anyuka elárulta, férje hűtlen volt hozzá, és hiába a szerelem, már nem látja a közös jövőt. Bár korábban is voltak problémáik, mostanra megoldhatatlannak látszik a helyzet. Arra talán kevesen emlékeznek, hogy ki volt Kucsera Gábor korábbi, szintén gyönyörű párja!

Kucsera együtt volt a színész- és énekesnőként tevékenykedő Sári Évivel, aki 5 évvel idősebb nála – írja a Ripost. Bár közös családot és jövőt terveztek, végül másfél év után zátonyra futott a kapcsolatuk, 2009-ben szakítottak. „Régóta nem mentek rendben a dolgaink. Gábor, mivel a pekingi olimpiára készül, folyamatosan edzőtáborban volt, és ez minden idejét, energiáját és figyelmét lekötötte. Én pedig szombatonként vagyok nagyon elfoglalt, hiszen A Társulat című szereposztó show háziasszonyaként dolgozom. Egy idő után rengeteg feszültséget szült, hogy nem tudunk együtt lenni. Emiatt pedig azt a kis időt, amit végül mégis sikerült kiszorítani egymásnak, folyamatos veszekedéssel és vitázással töltöttük. Egyszerűen nem volt időnk szeretni egymást, hiszen nem azzal van a baj, hogy elmúltak az érzelmeink. De már nem voltunk képesek együtt élni” – vallotta be akkor szomorúan Évi. Kucsera ezzel a szakítással kapcsolatban sem szólalt meg, ahogy most a válása kapcsán is hallgat.