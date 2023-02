Tündéri: így hívják Vilmos gyerekei III. Károlyt

A 74 éves korában királlyá váló III. Károly rendszeresen nyilatkozik arról, mennyire szeret nagypapa lenni, és nem ritkán készülnek nyilvános eseményeken olyan fotók róla, ahogy épp valamelyik unokájával beszélget – legutóbb II. Erzsébet platinajubileumi ünnepségén olvasztották meg Lajossal a szíveket, mikor Károly az ölébe vette a négyéves, kópén mosolygó kisfiút. Most az is kiderült, hogy a szeretet olyannyira kölcsönös, hogy Vilmos gyerekei egy furcsa becenevet is kitaláltak nagyapjuknak: Wales papának hívják – írja a Mirror.

Fotó: AFP

A nevet Lajos találta ki még akkor, mikor II. Erzsébet ült a trónon, Károly pedig a walesi herceg címet viselte, de a Wales papa annyira megtetszett Györgynek és Saroltának, hogy azóta ők is így szólítják nagyapjukat. A névadásban egyébként a királynő is közreműködött inspirálóként: II. Erzsébet Anglia papának hívta a nagyapját, V. György királyt, élete végéig így emlegette, és ez ragadt át a gyerekekre is.

III. Károly ötszörös nagypapa, Vilmos három gyermeke, valamint Harry Archie fia és Lilibet lánya az unokája, azonban a koronázásán a jelek szerint csak az előbbi három fog részt venni. A találgatások már megindultak, hogy a május 6-i koronázáson a gyerekek kapnak-e valamilyen kiemelt szerepet, de a szakértők szerint ez nem várható: korban csak a 9 éves György felelne meg arra, hogy például a palástot vigye, de mivel a fiatal herceg a második a trónörökösi sorban, így nem végezhet ilyen feladatot.