Bocsánatot kért, de elkésett – Kirúgták az Agárdi Szilvit ócsárló modellt

Egy emberként vették a védelmükbe a rajongók Agárdi Szilvit, amikor a hivatalos oldalán közzétett egy neki küldött levelet. A vérlázító üzenet egy látássérült modelltől érkezett, aki vállalhatatlan, nyomdafestéket nem tűrő stílusban támadta az énekesnőt.

Az énekesnő úgy gondolta, a neki címzett üzenetet nyilvánosságra hozza

Fotó: Bors

Szemétláda kis k*csög k*rva vagy, remélem, a vőlegényed időben észbe kap, és otthagy téged, nem az ilyen manipulatív képmutató sz*rok kellenek neki, mint te!

– áll Gabriella üzenetének első sorában, ami után Szilvi úgy döntött, nyilvános posztban reagál. A válaszát a tőle megszokott intelligens és kedves stílusban fogalmazta meg.

Kedves Gabriella!

Én csak azt kívánom Neked, hogy látássérültként Te is találd meg az utadat, és tudj majd szívből szeretni. Bízom benne, hogy ezt a levelet idővel majd megbánod! Addig is tudd, hogy én nem haragszom rád!

– írta a lánynak.

Bocsánatot kért tőle

A modell Szilvi üzenete után megkövette őt, azaz bocsánatot kért tőle. A levelében arra hivatkozott, hogy a korábbi durva sorokat magányos érzésekkel teli pillanatában írta, és nagyon megbánta.

Kedves Szilvia, Kedves Média!

A pénteki üzenet miatt írok Önöknek, ez úton is szeretnék nyilvánosan bocsánatot kérni Szilviától, akit nagyon megbántottam ezzel, és a Médiától is. Egy nagyon rossz, magányos érzésekkel teli pillanatban íródott. Tudom, nem ez volt a legjobb megoldás a feszültség és a düh levezetésére

– írta Gabriella a bocsánatkérő levélben, amelynek hátterében érdekes indíttatás állhatott.

Gabriella úgy döntött, elnézést kér a viselkedéséért

Nincs pardon

Nagy valószínűséggel az őt felkaroló modellügynökség lépésére nézett magába és gondolta át a tettét. Ők szintén egy nyilvános posztban fejtették ki a véleményüket. Amint írták, mélységesen felháborítónak tartják a történteket, és hatalmas megdöbbenéssel szembesültek azzal, hogy az egyik modelljük nyilvánult meg ilyen minősíthetetlen formában. Mint a közleményből kiderül, nem ez volt az első eset, amikor a szóban forgó modell nem tudta türtőztetni magát.

Nagyon sajnáljuk a történteket, és természetesen megtettük a szükséges lépéseket az üzenet írójával szemben. Korábbi viselkedése miatt már kapott tőlünk figyelmeztetést, és akkor adtunk neki még egy esélyt, de olvasva ezt a vállalhatatlan tartalmú levelet az Ability Fashion vezetősége egyhangúlag úgy döntött, hogy a továbbiakban nem kívánjuk, hogy részt vegyen az Ability Fashion életében.

A modellügynökség fontosnak tartotta hangsúlyozni: fogyatékkal élőkként ők maguk is támogatják egymást, társaiknak szeretnének segíteni abban, hogy a fizikai korlátaik ellenére is kiteljesedhessenek és megmutathassák a bennük rejlő értékeket. Egyúttal gratuláltak Szilvinek az eddig elért sikereihez, és a közelgő esküvőjét illetően is a legjobbakat kívánták neki.

Munkatársunk megkeresésére az énekesnő röviden annyit mondott, boldog, hogy Gabriella elismerte, a viselkedése cseppet sem volt elfogadható.

Nagyon örülök, hogy belátta a hibáját és bocsánatot kért

– mondta a Csináljuk a fesztivált! legutóbbi évadának győztese, aki úgy érezte, nincs más, amit szeretne hozzáfűzni az esethez.

Bízunk abban, hogy az ügynökség nélkül maradt modell nemcsak belátta a hibáját, hanem ebből a sorsfordító esetből képes lesz tanulni és megfelelő segítséget kérni az esetleges dühkezelési problémájára, hogy az életét egy új, sokkal boldogabb mederbe terelhesse.