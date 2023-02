Ajjaj! Idén sem tudja megtartani az esküvőt Szuperák Barbi és Jolly. Ez van a háttérben

Gyakorlatilag a megismerkedésük óta a lánykérést és az esküvőt várja a közönség Szuperák Barbitól és Tarcsi Zoltán Jollytól. A zenész pár azonban a Borsnak nyilatkozva elárulta: idén nyaralni sem lesz idejük, nemhogy esküvőt tartani!

„A munkának szenteljük ezt az évet – kezdte a lapnak Jolly. – Az elmúlt esztendőkben a Covid akadályozta a koncerteket, de most nagyon sok a felkérés, a műsor. Azon kaptuk magunkat Barbival, hogy teljesen be lettünk táblázva az évre, szinte egyetlen szabad hétvégénk sincs. Nyaralni is csak pár napunk marad. Éppen ezért az esküvőre sem lesz időnk”, fejtette ki az énekes, majd leszögezte: ennek még úgysincs itt az ideje, először is meg kell ejtenie a lánykérést, ám ennek részleteit és tervezett időpontját érthető okokból nem akarja elárulni, hogy meglepetést tudjon majd okozni szerelmének, Barbinak.

A fiatal énekesnő a Borsnak leszögezte, hogy nem tartja soknak a köztük lévő húszévnyi korkülönbséget, amiért annyian kritizálják őket:

„Én ezt még egészségesnek látom, és szerintem külsőre sem látszik akkora különbség köztünk” – zárta rövidre a témát.