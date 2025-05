Döntött az Országgyűlés Milák Kristóf tavalyi ügyében

Erkölcsi és anyagi kár is érte Virth Balázst, akit most rehabilitálnak. A mesteredző a tokiói olimpia után vette át Selmeci Attila nehéz örökségét és lett az olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf trénere. A budapesti világbajnokságon aratott győzelem és világcsúcs után azonban 2023 nyarától rosszra fordultak a dolgok. Olyannyira, hogy bár még a Miláknak arany- és ezüstérmet is hozó párizsi olimpia évében is segítette a felkészülését, a sportoló nem nevezett meg senkit edzőjének, így Virth is hoppon maradt. Mostanáig!

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár (háttal) átadja az aranyérmet a győztes Milák Kristófnak a férfi 100 méteres pillangóúszás eredményhirdetésén a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án. MTI/Kovács Tamás

Megszületett a lex Milák Kristóf

Április végén még technikai akadály miatt nem, most az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amelynek értelmében az az edző is jogosulttá válhat az életjáradékra, akit a sportolója nem jelölt meg. Ha egy sportoló senkit nem nevez meg a felkészítő edzőjeként, akkor a honvédelmi miniszter - Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár megfogalmazása értelmében a mindenkori sportminiszter - dönthet úgy, hogy az edző mégis jogosult az életjáradékra, amennyiben a jogosultságot megalapozó versenyt megelőzően közvetlenül, legalább egy évig folyamatosan szerepet vállalt az adott sportoló felkészítésében. Mindez egy évre visszamenőleg is érvényes, a visszamenőleges jogalkotás tilalma ugyanis felülírható, amennyiben a változás előnyös az érintettnek.