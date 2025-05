Az olimpiai bajnok Kiss Gergely fantasztikus hírt jelentett be, a lányáról van szó

A háromszoros olimpiai bajnok középső lánya újabb mérföldkőhöz érkezett vízilabda-pályafutásában. Kiss Gergely is jelen volt, amikor a 18 esztendős Patrícia hivatalosan is befejezte korosztályos szereplését, és bajnok lett az UVSE színeiben. A világklasszis balkezes nem is leplezte az örömét.

Kiss Gergely a középiskolai ballagás után a vízilabda-érettségijén is ott volt lánya, Patrícia mellett Fotó: Facebook/Kiss Gergely

Kiss Gergely büszkesége

Korábban nyilatkozta, hogy nincsenek elvárásai a sportban gyermekeivel szemben, ám úgy tűnik, három lánya azért viszi tovább a családi örökséget. Kiss Gergely büszkén pózolt a hétvégén, miután a középső lánya, Patrícia megnyerte az országos bajnokságot az ifjúsági korosztályban. Az UVSE 18 esztendős tehetsége két gólt lőtt az Egerben rendezett tornán, amelyen csapata a Dunaújvárost (21-8), a BVSC-t (19-6) és a házigazdát is kiütötte (16-8). Csapattársai közül többen egy ideje már a felnőttek között szerepelnek, magyar bajnokok. Hajdú Kata és Tiba Panna a felnőtt válogatottnak is a tagja, Lendvay Zoé pedig Kiss Patríciához hasonlóan nem esett messze a fájától: édesanyja a világbajnok vízilabdázó, Kisteleki Dóra, az édesapja az egykori válogatott kézilabdázó, Lendvay Péter.

A fiúknál a háromszoros olimpiai bajnok kapus, Szécsi Zoltán fia, Marcell már ott tart, hogy Varga Zsolt meghívta a felnőttválogatott keretébe.

Muníció a felnőttek közé

Kiss Gergely legnagyobb lánya, a most 22 éves, az Egyesült Államokban tanuló és játszó Viktória az OB I-ben pólózott, Patrícia is belekóstolt már az élvonal légkörébe. Újoncszezonjában 9 mérkőzésen vetette be Benczúr Márton, 7 lövésből 5 góllal hálálta meg a kapásszélső, aki tehát híres és népszerű apukájával ellentétben nem bal-, hanem jobbkezes. Tehetségére jellemző, hogy U15-ös Európa-bajnok, U-18-as világbajnoki bronzérmes. Utóbbi együttest egy bizonyos Biros Péter, Kiss Gergellyel együtt háromszoros olimpiai bajnok irányította.

A magyar vízilabda-válogatott tagjait fényképezik, miután átvették az aranyérmet a Jingtung uszodában a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon. Áll (b-j): Molnár Tamás, Varga Tamás, Biros Péter, Madaras Norbert, Benedek Tibor, Kiss Gergely, Varga Dániel. Guggol: Kis Gábor, Szécsi Zoltán, Hosnyánszky Norbert, Kásás Tamás, Varga Dénes, Gergely István. Magyarország a döntőben 14:10-re legyőzte az Egyesült Államok csapatát, és ezzel egymás után harmadszor győzött az olimpiai játékokon Fotó: MTI/Illyés Tibor

Benedek Tibor fia megérkezett

A 2020-ban elhunyt, búcsúlevelet és maga után betölthetetlen űrt hagyó Benedek Tibor fia sokban hasonlít Kiss Patríciára. Ő sem balkezes, de korosztályos szinten a világelithez tartozik (U18-as világbajnok), és mindössze 16 évesen bemutatkozott az OB I-ben a KSI-ben. A most zárult szezont a BVSC-ben töltötte, az egyszeres olimpiai aranyérmes Varga Dániel, Benedek Tibor korábbi csapattársa 11 bajnokin és 3 Magyar-Kupa-meccsen adott neki játéklehetőséget a bajnoki bronz-, MK-ezüstérmes zuglói nagycsapatban. Az ifjúsági bajnokságban bronzérmes együttesben is ott volt.

Hiába, a gének kódolva vannak - bizakodva várhatjuk a folytatást legendáink leszármazottaitól.