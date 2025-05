Öt csapat, egy cél: a BL-helyen áll vagy bukik Lőw megítélése és Gulácsiék sorsa

Noha matematikailag még a harmadik Eintracht Frankfurt is lecsúszhat a Bajnokok Ligája-főtáblát érő első négy helyezés valamelyikéről, gyakorlatilag a mögötte álló öt csapat küzd a 4. hely jelentette „húsosfazékért”: a jelenlegi sorrendben a Freiburg, a Borussia Dortmund, az RB Leipzig, a Mainz és halovány eséllyel a Werder Bremen. Lőw Zsolt, Gulácsi Péter (és a sérülésből lábadozó Orbán Willi) lipcsei csapatának a Bundesliga utolsó két fordulójában két pont hátrányt kéne ledolgoznia legfőbb célkitűzés eléréséért. Másrészt attól is menekülniük kell, nehogy lemaradjanak még az Európa-ligáról vagy akár a Konferencia-ligáról is.

Gulácsira (balra) már számíthat Lőw, Orbánra (középen) még mindig nem / Fotó: rbleipzig.de

Az eddig csak egyszer (2018-ban) elpackázott BL-indulás nem csak szakmailag fontos: nélküle legalább 40-60 millió euró (16-24 milliárd forint) esne ki a következő szezon költségvetéséből, és szakértők szerint könnyen negatív spirálba kerülhetne a klub. Mindez kihat egy sor játékos sorsára, illetve az utolsó hét hétre megmentőnek – értsd: a tavasz közepén már elúszni látszott BL-szereplés kiharcolásáért – kinevezett Lőw megítélését is alapvetően meghatározza. A magyar edző ugyanakkor mindeképpen visszatér korábbi munkakörébe a főszponzor Red Bull futballrészlegéhez. A jövő nyáron lejáró szerződésű Gulácsi sorsa ellenben még sok tényezőtől függ, és csak a szezon végén beszélik meg a hogyan továbbot a nagy bizonytalanság közepette egyelőre a sötétségben tapogatózó klubvezetőkkel.

Gulácsi és Lőw is tudja: óriási a tét

Ha nem sikerülne bejutni a Bajnokok Ligájába, annak hosszú távú következményei is lehetnek a klub életére. Egyrészt anyagi, másrészt szakmai szempontból. A legjobb játékosok nyilván a BL-ben szeretnének játszani, a jelenlegi keretünkből is, és azok közül is, akikkel erősíteni szeretnénk

– mondta erről Gulácsi az Eldoblak edzésre podcastben, hozzátéve: a gyengébben sikerült szezonjuk kvázi megmentése lenne a BL-indulási jog megszerzése.

Nagy a tét. Szeretnénk elvégezni a házi feladatunkat, azaz megnyerni a hátralévő két meccsünket, hogy legyen esélyünk egy BL-helyre

– emelte ki Lőw Zsolt is a hétvégi meccset felvezető sajtótájékoztatóján.