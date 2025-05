„Gyógyír Nyilasi Tibinek” – Telek András elárulta, mit vár a Fraditól a rangadón

A Ferencváros egykori válogatott védője természetesen a helyszínen, a Groupama Arénában szurkolja végig a Puskás Akadémia elleni rangadót (szombat, 19:30, tv: M4 Sport). Telek András kiemelte, hogy a vendégeknek hatalmas szüksége lenne a három pontra, hiszen akkor beérnék a tabellán a házigazda Fradit.

Telek András szívében a Fradi az egyetlen csapat (Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport)

„Persze a három pont elcsenéséhez lesz némi beleszólása a fradistáknak” – mondta lapunknak a Fradi egykori sztárja. „Az biztos, hogy támadni fog a Puskás, nem állhat be, mert akkor esélytelen akár egy pont megkaparintására is.”

Az Üllői úti stadionban biztosan telt ház várja a csapatokat. A hazai és a vendégszurkolók mellett a volt ferencvárosi labdarúgók is randevúznak egymással:

„Több generáció is találkozik a szektorunkban. Idősebbek, mint én – mondta nevetve Telek –, a kissé fiatalabbak és persze az ikonok, akik nélkül nem lehet Fradi-meccset rendezni. Akadnak szép számmal ferencvárosi szimpatizánsok, ilyen például a Nemzet Sportolója címet is viselő, többszörös világbajnok asztaliteniszező Jónyer István. Először nem is értettem, miként kerül »közénk« egy diósgyőri őslakos. István megnyugtatott, elmondta, hogy nagy szíve van, akár több csapat is belefér.”

Teleknek, mint állította, nincs akkora szíve, neki még a szíve csücske is fradista.

Nyilasiért is győzhet a Fradi

„Szerintem nagyon jó meccs lesz. A csapatokat ismerve akár egy magas színvonalú mérkőzés is kerekedhet. Az biztos, hogy izgalomban nem lesz hiány, és a jobbik győz. Ez pedig a Ferencváros lesz, és

a győzelem gyógyírt nyújt majd Nyilasi Tibinek is, akiért az egész fradista család szorított

– mondta Telek András.

Az NB I élcsoportja négy fordulóval a szezon vége előtt: 1. FTC 59 pont, 2. PAFC 56, 3. Paks 52.