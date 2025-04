Gyász: elhunyt Mohácsi Ferenc olimpiai bronzérmes kenus

A hírről a család értesítette a Magyar Olimpiai Bizottságot, amely Mohácsi Ferencet saját halottjának tekinti – írja az MTI.

Mohácsi Ferenc labdarúgóként kezdte sportpályafutását, az ifjúsági válogatottságig vitte, majd bokszolni és kajakozni kezdett - a magyar szövetség honlapja szerint. Kajak-kenuban 1948-ban már válogatott volt, de 1949 és 1955 között a síválogatott keretébe is bekerült. Amikor Wieland Károly 1955-ben új párt keresett, a választás Mohácsira esett, és a kenupáros harmadik lett Melbourne-ben. Az 1956-os játékok után búcsút vett a kajak-kenutól, de az aktív sportolást nem hagyta abba, sportpisztolyban és motorcsónaksportban is kipróbálta magát. Utóbbiban 1959-ben a 250 köbcentis siklóhajók-kategóriában országos bajnok lett. Elévülhetetlen érdemei vannak a magyar búvársport megteremtésében is, a Magyar Könnyűbúvársport Szövetség főtitkári teendőit is ellátta, a Búvár Világszövetség végrehajtó bizottságának tagja volt, valamint nemzetközi versenyellenőr. Műszerész végzettsége mellé 1966-ban a Testnevelési Egyetemen szerezett tanári diplomát.