Mi lett a pénzzel? Óriási botrány, átverhette Fa Nándort a magyar sportoló

Fa Nándor személyes felelősséget érez a történtekért

„Közvetlenül a novemberi rajt után, amikor hazajöttem, tudomásomra jutott egy információ, miszerint a Szabolcs projekt számláján, amin csak a versennyel kapcsolatos támogatói pénzek voltak, ott van a költségvetés jelentős része felhasználatlanul.

Nehéz el- és kimagyarázni, hogy miközben semmire sem jutott pénz (rendre olcsó, alkalmatlan megoldások mellett döntött és folyamatosan a szegénylegény szerepét vette föl úgy a hazai, mint a nemzetközi médiában), hogy és miért maradt ennyi pénz mégis a számlán.

Ugyanakkor az anyagiak jelentős részét valamiért nem használta fel, ami hiányzott a felkészülésből, és így visszaélt az őt támogatók bizalmával. Így azt is kimondhatjuk, hogy a fel nem használt támogatást a végső elszámolást követően illene visszaadni.

Weöres Szabolcs munka közben a New Europe nevű hajón

Fa Nándor gyanúja: a Vendée Globe mint üzleti vállalkozás

Kemény mondatok. Fa Nándor azt a gyanút fogalmazza meg, hogy Weöres Szabolcs szándékosan nem használta fel a szponzorok és Fa Nándor jóvoltából összegyűlt forrásokat. Nyilván azért, hogy azt megtartsa magának.

Szabi Vendée Globe-rekorder: eddig még senki nem volt a verseny történetében, aki az arra való felkészülést üzletnek tekintette volna, pénzt akart volna csinálni rajta.

„Szeretném hinni, hogy nem ez volt az eredendő cél, de jelek utalnak arra, hogy esetleg igen. Végtelenül sajnálom, hogy az eredeti céllal ellentétben most szinte lehetetlenné vált, hogy a közeljövőben bárki is hasonló támogatást találjon, hogy higgyenek neki.”

Elment sok pénz, alig kaptunk cserébe valamit, viszont megkopott a több évtized alatt felépített hitelesség is.

„Én együtt tudok élni ezzel a veszteséggel, bár nagyon szomorúan, de ti, akiknek még volnának ambícióitok, nagyon beszűkültek a lehetőségeitek. Sajnálom a vitorlázószakmát, sajnálom azokat, akik hinni akartak, lelkesedtek. Kicsit sajnálom azokat is, akik kritika nélkül odaálltak mögé, illetve állnak még most is. (...) Sajnállak benneteket, mert igazán kiábrándító lehet ez a bukás nektek is”

– írta Fa Nándor.