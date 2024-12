Hiába volt a legjobb, Szoboszlai Dominikot megint kihagyják a Liverpoolból

A Premier League listavezetője, az FC Liverpool a Newcastle United vendégeként lép pályára szerdán (20.45, tv: Match 4) az angol labdarúgó-bajnokság hétközi, 14. fordulójának meccsén. A liverpooliak szenzációs formát mutatnak, a legutóbbi 16 tétmérkőzésükből 15-öt megnyertek és egy döntetlent értek el – ezalatt a Premier League-ben nyolc siker és egy döntetlen a mérleg.

Szoboszlai Dominik kimaradhat a kezdőcsapatból Fotó: Soccrates Images

Szoboszlai Dominik remek teljesítménnyel járult hozzá a kiváló sorozathoz. A magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap, a Manchester City elleni győztes rangadón a legjobb teljesítményét nyújtotta, több lap is kilences osztályzatot adott neki, a Telegraph.co.uk szerint pedig az első 45 perce egyenesen a legjobb félideje volt a Liverpool mezében – írja a Magyar Nemzet. Ennek ellenére az angol sajtó zöme ismét kihagyja őt az előzetesen tippelt Newcastle elleni kezdőcsapatokból, úgy vélik riválisa, Curtis Jones kaphat lehetőséget.

„Curtis Jones pihenőt kapott a Manchester City ellen, Szoboszlai került a helyre, de a helyi születésű középpályásnak vissza kellene térnie a kezdőbe. Jones a liverpooli karrierje legjobb formájának örvend, és kulcsszerepe lesz abban, hogy csapata a kezébe vegye az irányítást Newcastle-ben” – írja az Express.co.uk.

A lap véleményét osztotta mások mellett a Yahoo Sports és a Liverpoolra szakosodott This is Anfield nevű oldal is, amelyek egyaránt Jonest jelölték a várható kezdőcsapatba Szoboszlai helyén. A 24 éves magyar játékos egy hete, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsen is kimaradt a kezdőcsapatból, csak a hajrában állt be.