Súlyos döntést kell meghozni a Fradi meccse előtt

Furcsa helyzet áll elő csütörtök este Debrecenben. Egymástól nem messze két olyan sporteseményt is rendeznek a városban, amely adott esetben telt ház előtt is zajlódhatna. Most azonban dönteniük kell a szurkolóknak: az eddig hibátlan női kézilabdázók kulcsmeccse, vagy a debreceni focisták Fradi elleni elleni NB I-es rangadója élvez-e prioritást?

A Fradi csütörtökön este a Nagyerdei stadionban focizik Fotó: Török Attila

Debrecenben a Főnix csarnok és az Nagyerdei stadion mindössze másfél kilométerre vannak egymástól. Előbbiben a női kézilabda-válogatott játszik az

Eb-n Montenegró ellen 20.30-tól. A tét óriási, a lányok eddig hibátlanok a tornán, s minden egyes győzelemmel közel kerülnek a hőn áhított elődöntőhöz. Szakértők szerint a Montenegró elleni csata kulcsmeccs lehet, pláne úgy, hogy utána pénteken a lengyelek következnek. A debreceni focisták ennyire nincsenek jó formában, de a Fradi elleni rangadó mindig is óriási esemény a városban. A nyárról elhalasztott találkozót 20 órától rendezik a stadionban, egy időben képtelenség mindkét meccsen ott lenni. A televízió előtt ülők annyival lesznek kényelmesebb helyzetben, hogy a távirányítóval bármikor válthatnak csatornát.

Javítana a Fradi

A Fradi az NB I-ben megtorpanni látszik, utolsó öt bajnokijából négy is döntetlen lett. Ezért is van az, hogy jelenleg a Puskás Akadmémia vezeti a tabellát. A legutóbb Újpesten döntetlen játszó zöld-fehérek éppen ezért mindenképpen nyerni akarnak a kiesés ellen harcoló Loki otthonában.