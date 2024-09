Senkit nem kímél az időjárás, az MLSZ nem kegyelmezett a kiscsapatnak

A hétvége esős időjárása miatt veszélybe került egy sor magyar focimeccs a labdarúgó Magyar Kupában. A címvédő Paks Mezőörsre utazhat, ott azonban már most vizes a pálya, s jó eséllyel a helyzet még csak rosszabb lesz vasárnapra. A helyiek Facebook-oldala is arról számol be, mindent megtesznek az elfogadható körülményekért.

Szőke Barnabás, a megyei egyes Mezőörs klubelnöke elárulta a Metropolnak: pénteken a Magyar Kupa 3. fordulójába vasárnap 15 órára kiírt meccsük riválisával folyamatosan egyeztetett az esetleges halasztásról.

Ezekbe a megbeszélésekbe, amiként az előírás, az MLSZ versenybizottságát is bevontuk. Éppen a pálya gyepén állok, ami tocsog a víztől, mivel nincs alácsövezve. Az időjárási előrejelzések szerint jövő keddig folyamatosan szakad az eső, tehát képzeljék el, mi várható Mezőörsön… Nekünk október kilencedike megfelelne a pótlásra, de erről a szövetség dönt

– újságolja Szőke elnök.

Hozzáteszi, már elkészültek a mobil lelátók, a hangosítás és az eredményjelző felszerelése is folyamatos, tudniillik 2000-3000 nézővel számolnak a találkozón. Feltéve, ha lesz.

– Attól tartok, elmarad a kupameccs. Az eshetőségek között számba jöhet, hogy vasárnap a játékvezető felméri a gyepszőnyeg állapotát, majd közli, ilyen körülmények között nincs küzdelem.

Az ezres lélekszámú, Győrtől húsz kilométernyire fekvő község labdarúgói 2024. február 28-án a Vasas ellen is csaknem csodát tettek, tudniillik az 1-1-es hosszabbításos végeredményt követően 11-esekkel búcsúztak. A korábban a junior vb-bronzérmes Debreceni Andrást és a paksi Vayer Gábort foglalkoztató mezőörsi együttesben manapság már egyik kiválóság sem szerepel.