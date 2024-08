🎙️ "I really didn't expect this today because I felt so bad during the day. @lorenawiebes told me "Believe in yourself!""



Listen to the reaction of today's winner🇭🇺 Blanka Vas.



🎙️ "Je ne m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui parce que je me sentais tellement mal… pic.twitter.com/UaW5jrszdD