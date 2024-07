Kőkemény rajt, a női pólósok már az első helyért játszanak a csoportban

Három éve, Tokióban egy harmadik hellyel lett meg a magyar női vízilabda legelső olimpiai érmet. Az idén februárban vb-második csapat Párizsban is nagyot alkotna.

A dunaújvárosi Garda Krisztina a Mandinernek is arról beszélt, nem tulajdonít nagy jelentőséget az olimpiát megelőző eredményeknek. Úgy véli, nem ezeken múlik az ötkarikás játékok sikere.

- Hangolásnak megfelelő volt a három találkozó, és én ide sorolom a francia és görög válogatottal szembeni diadalunkat is, hiszen ők is indulnak Párizsban – említi Garda, aki mind a védekezésben, mind a távoli átlövésekben jeleskedik. - Az feldobott bennünket, hogy az athéni nemzetközi tornán a második helyre jöttünk be.

A csapat csütörtökön indult el Párizsba, fotó: Waterpolo.hu

Garda valamennyi olimpiai csoportmeccset ki-ki meccsnek tekinti. Kanada és Ausztrália mellett Kínát sem szabad lebecsülni, és akkor ott van Hollandia, amely a végső győzelemre is esélyes. Július 27-én éppen Hollandia az első ellenfél, ekkor alighanem a csoportelsőség kérdése is eldől.

- Számomra valamennyi találkozó ki-ki mérkőzés, tehát 110 százalék szükséges Hollandia vagy éppen Kína ellen – jelzi Garda.

A kiírás értelmében a két ötös csoport első négy-négy helyezettje keresztben mérkőzik, vívja meg negyeddöntőit.