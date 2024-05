Fordulatos meccsen igazi klasszikus csatát hozott a Bajnokok Ligája elődöntőjének első meccse a Bayern München és a Real Madrid csatája. A spanyolok hiába vezettek 1-0-ra Németországban, a meccs végén nekik kellett 2-2-re menteni az odavágót. Mindkét csapat kapott egy-egy tizenegyest, a meccs legjobbja pedig a Real brazil csatára, Vinicius Junior volt. A támadó sorozatban harmadik idényben volt eredményes a BL-elődöntőben, s két éve meg is nyerte a sorozatot a madridiakkal. Erre készül most is.

Vinicius kétszer keserítette el a bajorokat Fotó: AFP

Vinicius a meccs után elmondta, mindkét csapat nagyon jó, de nekik kell továbbjutniuk.

Jó formában vagyunk, ha ez megmarad, akkor nem kérdés: otthon nyerünk

- szögezte le Vinicius, aki figyelmeztetett idén még nem kapott ki csapata a BL-ben.

- Veretlenek vagyunk, ezt kell megtartanunk otthon is. Ha ez meglesz, ott lehetünk a fináléban.

A visszavágót május 8-án rendezik. Ha a Real Madrid továbbjut, akkor a 14-szeres BL/BEK-győztes először vívhat finálét a londoni Wembley-stadionban.

