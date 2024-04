Máris lecsaptak Szoboszlai távozó edzőjére: kiderült, mit csinál nyártól Klopp

Januárban a Liverpool focistáit – köztük Szoboszlai Dominikot –, szurkolóit, sőt minden futballkedvelőt meglepett Jürgen Klopp váratlan bejelentése: érvényes szerződése dacára nyáron egy év pihenőre vonul. A 9 éve az Anfield Roadon dolgozó német edző a minap már azt is elárulta, mit tervez felnőtt élete első gondtalan, kikapcsolódásra és feltöltődésre szánt évében. Megannyi klub és válogatott kispadját már fölajánlották neki (persze hiába), de most olyanok jelentkeztek be nála, akiket aligha utasít vissza.

Szoboszlai Dominik edzője, Jürgen Klopp hírességektől tanulhat táncolni és főzni (Fotó: AFP)

„Van pár dolog, amiket Ulla már mondott nekem: meg kell tanulnom főzni és eljárni egy tánctanfolyamra” – mondta Klopp arról, hogy 2005-ben nőül vett második felesége, Ulla Sandrock részben máris beosztotta a hirtelen megsokasodó szabadidejét. Szoboszlaiék imádott trénere elismerte, tényleg illene már megtanulnia főzni, hogy „legalább egy reggelit vagy ilyesmit” össze tudjon ütni.

Hazájából máris visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatokat kapott a fenti tervei – pontosabban: a felesége tervei – kapcsán.

Mallorcán tartanék neki tánckurzust

– üzente a mallorcai luxusnyaralójába készülő Kloppnak az egyik német kereskedelmi tévé táncshow-jának zsűritagja, Joachim Llambi.

„Szerintem minden adottsága megvan ahhoz, hogy igazán jó táncos legyen. Jó formában van, némely meccsen majdnem annyit mozog az oldalvonal mellett, mint a játékosai. Megvan benne a szükséges tűz és ritmus, amik a legfontosabbak ahhoz, hogy jól megtáncoltassa a feleségét. Azt javaslom, kezdjünk discofoxszal! Azzal szinte minden dal hallatán föltalálná magát” – mondta a táncművész.

A fakanállal sem akármilyen „magántanár” segítségére számíthat Klopp.

„Még ha Jürgen Klopp nem is a megfelelő csapatnál töltött el sikeres időszakot, de azért jó arc, és mi, férfiak tartsunk össze a tűzhelynél!” – nyilatkozta a televíziós főzőműsorokból ismert Frank Rosin, aki Klopp hajdani csapatának, a Dortmundnak az ősi ellenfeléért, a Schalkéért rajong.

