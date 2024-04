Eddig szinte hibátlan Milák Kristóf teljesítménye az úszók országos bajnokságán. A nyilvánosságtól hónapokra eltűnt olimpiai bajnok klasszis edzője, Virth Balázs azt mondta, közösen csak öt hetet készültek szeptember óta. Noha Kristóf időeredményei még nem idézik a csúcskorszakát, alaposan rácáfolt a kétkedőkre.

Milák eddig 50 és 100 méter gyorson, valamint fő számában, 200 méter pillangón is győzött az ob-n, és a döntőkbe is a legjobb időeredményekkel jutott be. Ez a sorozat csütörtök délelőtt szakadt meg, noha nem a legjobb számában, de a 200 méter gyors előfutamában "csak" a második legjobb időt úszta. Délelőtt ebben a számban az osztrák Alexander Trampitsch úszott nála jobbat - írja a Magyar Nemzet.

Milák 50 méter pillangón is nevezett az ob-n, délelőtt az utolsó, kilencedik előfutamban szólították, és itt 23,54 másodpreces idővel az első helyen került be a döntőbe.