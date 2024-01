"A magyar fociválogatott megnyerheti az Eb-t" - meglepetést vár a Fradi korábbi sztárja

Füzi Ákos öt olyan csapatban is játszott a labdarúgó NB I-ben, amely bajnoknak mondhatja magát, a tizenkétszeres válogatott futballista azonban csak az MTK-val ünnepelhetett aranyérmet. Előfordult olyan is, hogy papíron erősebb csapatba igazolt, mégis az a klub lett aztán a bajnok, amelyet az aktuális idény előtt, 2000 nyarán elhagyott.

Fotó: Micheller Szilvia / mlsz.hu

– Semmilyen jel nem utalt arra, hogy akár a dobogóért harcban lesz a Ferencváros. Anyagilag is, szakmailag is kétes volt a helyzet a Fradinál, egyáltalán nem éreztem, hogy ott jó csapat alakul. Miután aláírtam az MTK-hoz, leigazolták Csank Jánost edzőnek, abból már lehetett következtetni, hogy komolyra fordulnak a dolgok, lesz szakmai színvonal, várható eredmény is, ettől függetlenül anyagi szempontból stabilabb volt az MTK, jól is kezdtünk, de a bajnokságot a Fradi nyerte – idézte fel Füzi a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Füzi ma a diáksportéletért, azaz a fiatalok testmozgásának elősegítéséért dolgozik, jogi végzettségének megfelelő pozícióban, emellett továbbra is figyelemmel követi korábbi klubjai és a magyar válogatott szereplését is, s nagy reményekkel várja a nyári Európa-bajnokságot.

– Az elmúlt két-három év eredményei alapján senkitől nem kell félnünk, sőt úgy tűnik, hogy minél erősebb ellenféllel játszunk, annál jobb eredményre vagyunk képesek. Titkon mindenkinél jobb szereplésben reménykedem: miért ne lehetnénk mi az aktuális Görögország, amely húsz évvel ezelőtt a surranópályán nyerte meg az Eb-t?

Füzi Ákos arról is beszélt, hogyan reagáltak a szurkolók arra, hogy megfordult a három legnagyobb hagyományokkal bíró magyar klubban, s azt is felidézte, mikor volt olyan élménye, mint a mai futballistáknak a VAR-vizsgálatoknál.